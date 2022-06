Vorrei ma non posso, l’abito di gala del Palazzo. Il mosaico di Fusi (Di sabato 4 giugno 2022) Qualche giorno fa avevamo analizzato le ragioni (e le possibili convenienze) che spingerebbero Giuseppe Conte a smarcarsi dalla maggioranza e dal governo in occasione del dibattito sulla situazione in Ucraina che avverrà il prossimo 21 giugno in Parlamento sulla base di una relazione di Mario Draghi in vista del Consiglio Ue. Avevamo altresì anche sottolineato i motivi per cui quella divaricazione era (forse) bella ma (sicuramente) impossibile: provocare una crisi in questo momento sarebbe esiziale; farlo sulla politica estera e sulla guerra, irresponsabile. A quelle argomentazioni si è aggiunto nelle ultime ore il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, “governativo” per eccellenza del Carroccio, che ha parlato di “possibili rischi” in vista di quel voto. A testimonianza che il problema esiste. Ma che pure invece che una mina ad orologeria è piuttosto un fuoco d’artificio a fini ... Leggi su formiche (Di sabato 4 giugno 2022) Qualche giorno fa avevamo analizzato le ragioni (e le possibili convenienze) che spingerebbero Giuseppe Conte a smarcarsi dalla maggioranza e dal governo in occasione del dibattito sulla situazione in Ucraina che avverrà il prossimo 21 giugno in Parlamento sulla base di una relazione di Mario Draghi in vista del Consiglio Ue. Avevamo altresì anche sottolineato i motivi per cui quella divaricazione era (forse) bella ma (sicuramente) impossibile: provocare una crisi in questo momento sarebbe esiziale; farlo sulla politica estera e sulla guerra, irresponsabile. A quelle argomentazioni si è aggiunto nelle ultime ore il ministro leghista Giancarlo Giorgetti, “governativo” per eccellenza del Carroccio, che ha parlato di “possibili rischi” in vista di quel voto. A testimonianza che il problema esiste. Ma che pure invece che una mina ad orologeria è piuttosto un fuoco d’artificio a fini ...

