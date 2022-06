Ti ricordi… Il baffo di Milton e quando il Como era in Serie A e comprava i giovani talenti della nazionale brasiliana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) Tra le tante pagine satiriche a tema calcio (che Dio le benedica) ce n’è una che dedica qualche riga agli stranieri passati per l’Italia, in particolare tra gli anni ’80 e ’90. Ed essendo il sottotema “Superpippa” il riferimento è a quelli non proprio talentuosi. Ebbene, scorrendo tra le simpatiche descrizioni si legge dicome dell’autore del poema “Paradiso Perduto”, un genio con la penna, molto meno con la palla. Azzeccata la prima parte, anche in senso calcistico, molto meno la seconda. Già perché Luiz De Souza Filho dettoda Curitiba per molti versi rappresenta proprio il Paradiso Perduto del calcio italiano. E perché non era una pippa. Basta guardare quello che accadeva esattamente 33 anni fa in Pescara-, gara finita uno a uno:il brasiliano col baffetto e il numero 10 sulle spalle dribbla ...