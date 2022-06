(Di sabato 4 giugno 2022) di Olga Chieffi In questo week-end si festeggeranno idel“Carlo Pisacane di”, reduce dalla vittoria al IV Concorso nazionale “Scuole in Musica” svoltosi nell’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia di Verona, con la wind orchestra. Un suggello, questo, che viene ad un anno particolare, il decimo anno di vita di una scuola, il primo anno, forse di vera libertà, dopo duedi reclusione forzata, di sedie vuote di teatri, di improbabili lezioni e concerti in streaming.sono un traguardo importante. Si deve tutto alla visione ampia della dirigente Franca Principe, ma io farei un ulteriore passo indietro, con l’Associazione Antonio Vivaldi che lo scorso anno ha festeggiato il quarantennale e che già dagli ...

Advertising

ZAYNSL0VER93 : @wh4t_a_lie mia madre mi ha segnato a parrucchiere professionale ma io vorrei fare o l'artistico o il conservatorio/liceo musicale te? - SassiLive : SUCCESSO PER LA COMMEDIA MUSICALE JOYFUL DEL LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI” DI MATERA AL TEATRO GUERRIERI: REP… - liceopaleocapa : Vi ricordiamo due eventi importanti previsti per domani, sabato 4 giugno, presso il nostro liceo: prima, alle 18, l… - ONDANEWSweb : Padula: il 4 e 5 giugno si celebra il decennale del Liceo Musicale di Sapri nella Certosa di San Lorenzo -… - RadioGoldAl : Al liceo musicale di Alessandria una sala di registrazione dedicata a Jean Formiga -

Cronache Salerno

... mentre dalle ore 18 alle 21 nelle corti adibite ai concerti ci sarà l'intrattenimentoa cura degli studenti del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, del CSM di Galatone e delArtistico ...Mentre frequenta ilprende lezioni presso la Brit School for Permorming Arts and Techonology. ... 4 curiosità sulla cantante inglese Prima di intraprendere la carrieraera una nuotatrice ... Il liceo musicale di Sapri compie dieci anni Orchestra Junior Verticale a Scampia: interviene il Ministro Bianchi. Duemila studenti suoneranno il 6 giugno in piazza San Giovanni Paolo II ...Gli studenti del Rinaldini hanno improvvisato una festa al parco della Cittadella per salutare i cinque anni di liceo ...