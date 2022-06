Hamza Zirar | l’uomo del machete a Torino spiega come sono andate le cose secondo lui

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022)ha 28 anni e suo malgrado è diventato famoso per il filmato dell’inseguimento con unper le strade del quartiere Aurora a, diventato rapidamente virale. Orache correva con l’arma da taglio racconta la sua versione dei fatti. Che rovescia completamente il punto di vista sull’episodio. Il ragazzo racconta,Repubblica, all’udienza di convalida per il suo fermo, che è lui la vittima. Al giudice Pier Giorgio Balestrettidice: “Quelnon era mio, è caduto alla persona che mi inseguiva e io l’ho raccolto. Chiedo scusa per quello che è successo. Mi dispiace”.è coperto di lividi, tanto che il giudice gli chiede di alzare la maglia per ...