E’ morto Giacomo Gorenszach | il calciatore stroncato da un malore improvviso a 25 anni

(Di sabato 4 giugno 2022) Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio, a Bolzano di San Gioval Natisone (Udine). A 25, exdella Serenissima Pradamano, squadra di Seconda Categoria. Secondo le prime indiscrezioni sarebbea causa di unin casa. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale. Nato il 24 ottobre del 1996 e originario di Azzida, la sua grande passione era il calcio. Si era stabilito a Bolzano di San Gioval Natisone e lavorava anche in un’azienda del settore tecnico. Giocava nella Serenissima, squadra di Pradamano. Proprio la sua squadra ha confermato la notizia attraverso un messaggio su Facebook. “Gogo continua a giocare nei campi del Paradiso. La ...

Advertising

zazoomblog : Calcio italiano in lutto è morto a soli 25 anni: “Addio Giacomo” - #Calcio #italiano #lutto #morto #anni: - leone52641 : RT @11Giuliano: Altro giovane: Malore improvviso, morto un calciatore di 25 anni: addio a Giacomo Gorenszach. SAN PIETRO AL NATISONE (UDIN… - infoitinterno : È morto Giacomo Gorenszach: l'ex calciatore della Serenissima stroncato da un malore a 25 anni - SportRepubblica : È morto Giacomo Gorenszach: l'ex calciatore della Serenissima stroncato da un malore a 25 anni - Alberto93383706 : RT @11Giuliano: Altro giovane: Malore improvviso, morto un calciatore di 25 anni: addio a Giacomo Gorenszach. SAN PIETRO AL NATISONE (UDIN… -

Ancora una tragedia nel mondo dello sport.Gorenszach, calciatore di 25 anni, è stato trovatogiovedì nella sua abitazione a Bolzano, vittima di un malore improvviso. Era nato il 24 ottobre del 1996. A nulla è servita l'immediata ...SAN GIOVANNI AL NATISONE. È stato trovatonella sua abitazione a Bolzano di San Giovanni al Natisone, nella giornata di giovedì 2 giugno,Gorenszach, 25 anni, originario di Azzida di San Pietro al Natisone. Ex allievo dell'...Tragedia a Bolzano di San Giovanni al Natisone (Udine). il centrocampista ha perso la vita il 2 giugno a causa di un malore improvviso. Lavorava in un’azienda del settore tecnico e giocava a calcio ne ...Giacomo Gorenszach è morto il 2 giugno, a soli 25 anni, a causa di un malore improvviso. Era nato il 24 ottobre del 1996. A nulla è servita l'immediata corsa in ospedale ...