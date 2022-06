Ultime Notizie Roma del 03-06-2022 ore 19:10 (Di venerdì 3 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura la Russia è pronta dialogo Su ogni questione Ma deve essere basato sul rispetto e deve tener conto della sovranità delle preoccupazioni cercare di finire una sicurezza indivisibile di servizio il presidente del consiglio di sicurezza di Mosca mia intanto al centesimo giorno di guerra I russi hanno conquistato il 20% del Ucraina dichiara zielinsky che ringrazia gli alleati Stati Uniti in testa per le armi in forma che ha severodonetsk che le forze ucraine resistono mentre è durissimo lo scontro nel donbass devastato S Key F1 30.950 i soldati russi uccisi ma Mosca Controlla oltre il 90% del lugansk è salita al 100% nelle prossime due settimane dice l’intelligenza è britannica mi ha detto aggiunge le scansioni vanno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura la Russia è pronta dialogo Su ogni questione Ma deve essere basato sul rispetto e deve tener conto della sovranità delle preoccupazioni cercare di finire una sicurezza indivisibile di servizio il presidente del consiglio di sicurezza di Mosca mia intanto al centesimo giorno di guerra I russi hanno conquistato il 20% del Ucraina dichiara zielinsky che ringrazia gli alleati Stati Uniti in testa per le armi in forma che ha severodonetsk che le forze ucraine resistono mentre è durissimo lo scontro nel donbass devastato S Key F1 30.950 i soldati russi uccisi ma Mosca Controlla oltre il 90% del lugansk è salita al 100% nelle prossime due settimane dice l’intelligenza è britannica mi ha detto aggiunge le scansioni vanno ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - sole24ore : Alberto Clò (Univ. Bologna): 'La corsa alle #rinnovabili rischia di portarci dalla padella del #gas russo alla brac… - leonzan75 : RT @sole24ore: ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a qualsiasi… - VesuvioLive : Follia in Campania, accoltella due carabinieri: loro sparano per difendersi -