Ucraina, dalla compagna di Putin ai macellai di Bucha e Mariupol: ecco le ultime personalità sanzionate dall’Ue (Di venerdì 3 giugno 2022) Il sesto pacchetto di sanzioni Ue alla Russia è già in vigore. Superato l’ostacolo delle contrattazioni sull’embargo al petrolio, che riguarderà solo quello trasportato via nave e sarà a pieno regime in 6 mesi, e depennato il patriarca Kirill dalle personalità colpite dai provvedimenti, ecco che stanno iniziando a uscire anche i nomi delle new entry nella blacklist europea. E tra questi si trovano anche nomi molto conosciuti per motivi diversi, tutti accomunati dalla vicinanza a Vladimir Putin o dal loro coinvolgimento diretto nel conflitto. Un nome che era già circolato e che si dava ormai per sicuro nella lista delle 65 personalità e 18 entità russe sanzionate è quello della compagna di Vladimir Putin, Alina Kabaeva. L’ex ginnasta 39enne poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il sesto pacchetto di sanzioni Ue alla Russia è già in vigore. Superato l’ostacolo delle contrattazioni sull’embargo al petrolio, che riguarderà solo quello trasportato via nave e sarà a pieno regime in 6 mesi, e depennato il patriarca Kirill dallecolpite dai provvedimenti,che stanno iniziando a uscire anche i nomi delle new entry nella blacklist europea. E tra questi si trovano anche nomi molto conosciuti per motivi diversi, tutti accomunativicinanza a Vladimiro dal loro coinvolgimento diretto nel conflitto. Un nome che era già circolato e che si dava ormai per sicuro nella lista delle 65e 18 entità russeè quello delladi Vladimir, Alina Kabaeva. L’ex ginnasta 39enne poi ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Oggi, l’amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata: l’aggressione all’Ucraina da par… - ilfoglio_it : La #Germania predicava austerità e sacrifici, ora temporeggia sulle sanzioni energetiche per paura delle ricadute e… - _Nico_Piro_ : @giammarcosicuro @rulajebreal il segno del diritto di critica e diventano indebite pressioni ad un passo dalla tent… - RaiperilSociale : ?? Frati di Operazione Pane in Ucraina per consegnare medicine e aiuti urgenti. @antonianoBO con la rete… - edoludo : RT @a_lambardi: 'Perché ci odiano ferocemente a noi civili. Per questo molti di loro sono chiamati, scusate l'espressione, nazisti' Un resi… -