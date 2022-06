Tornano le fiamme nella pineta di Castel Fusano: l'intervento dell'elicottero della regione (Di venerdì 3 giugno 2022) - Video Mino Ippoliti Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) - Video Mino Ippoliti

Advertising

MoliseTabloid : Si allontanano per una passeggiata nel bosco, tornano e trovano l’auto in fiamme, disavventura per due pastori - AGR_web : Ostia, a Castelfusano tornano le fiamme, bruciati dieci ettari di sottobosco Ad Ostia, il primo, grave incendio del… - Frances16255284 : Se Riccardo e Ida tornano insieme speriamo che per puro caso mi va in fiamme la tv #uominiedonne -