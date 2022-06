Modena, bimbo caduto dal balcone, la baby sitter confessa (Di venerdì 3 giugno 2022) : “Ero in catalessi, ma non è stato un gesto deliberato, ho avuto un malore” Monica Santi, la baby sitter di 32 anni, coinvolta nella caduta di un bimbo dal secondo piano di un edificio di Soliera in provincia di Modena, ha confessato. La donna è stata interrogata nell’udienza di convalida dell’arresto, e tra le lacrime ha confermato il racconto della colf, ammettendo di avere gettato il bambino dalla finestra. La sua dichiarazione è riportata dal Corriere della Sera, che scrive: «Ero in catalessi, ma non è stato un gesto deliberato, ho avuto un malore. Vengo da un periodo difficilissimo». È stata fermata per tentato omicidio la baby-sitter del bimbo di 13 mesi precipitato ieri dalla finestra di casa, in provincia di Modena. Ancora ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022) : “Ero in catalessi, ma non è stato un gesto deliberato, ho avuto un malore” Monica Santi, ladi 32 anni, coinvolta nella caduta di undal secondo piano di un edificio di Soliera in provincia di, hato. La donna è stata interrogata nell’udienza di convalida dell’arresto, e tra le lacrime ha confermato il racconto della colf, ammettendo di avere gettato il bambino dalla finestra. La sua dichiarazione è riportata dal Corriere della Sera, che scrive: «Ero in catalessi, ma non è stato un gesto deliberato, ho avuto un malore. Vengo da un periodo difficilissimo». È stata fermata per tentato omicidio ladeldi 13 mesi precipitato ieri dalla finestra di casa, in provincia di. Ancora ...

Advertising

fanpage : Una bellissima notizia - fanpage : Ha confessato la babysitter del bimbo di 13 mesi caduto dal balcone a Soliera (Modena) “Non è stato intenzionale,… - infoitinterno : Bimbo di 13 mesi caduto dalla finestra a Modena, confessa la babysitter: «Sono stata io, ero in catalessi» - infoitinterno : Bimbo caduto dal balcone a Modena, la babysitter confessa: “Ero in catalessi, gesto non intenzionale” - 361_magazine : Modena, bimbo caduto dal balcone, la baby sitter confessa -