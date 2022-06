La Regina Elisabetta non sta ancora bene: salterà anche il Derby ippico di domani. 'Lo guarderà in tv' (Di venerdì 3 giugno 2022) La Regina Elisabetta seguirà anche il Derby ippico di domani, inserito fra le celebrazioni del Giubileo di Platino, in televisione dalla sua residenza nel castello di Windsor. Lo ha reso noto ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Laseguiràildi, inserito fra le celebrazioni del Giubileo di Platino, in televisione dalla sua residenza nel castello di Windsor. Lo ha reso noto ...

