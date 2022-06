Furto account Instagram, è boom di denunce nel Sannio: come avviene la truffa (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Questura di Benevento comunica che, negli ultimi giorni, il locale Ufficio della Polizia Postale ha ricevuto numerose denunce e segnalazioni da parte di cittadini che hanno subito il Furto del proprio account sul social network Instagram. La tecnica utilizzata dai malfattori consiste nell’inviare alle inconsapevoli vittime un messaggio, sia dai contatti seguiti sia da estranei, nel quale il mittente comunica di aver problemi di accesso al proprio account oppure di aver subito il guasto del telefono e di avere bisogno, quindi, di aiuto per ripristinare il proprio profilo. Le vittime vengono quindi informate che, in breve tempo, riceveranno un link di recupero da parte di Instagram del quale dovranno fare uno screenshot da inoltrare al contatto mittente. In ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Questura di Benevento comunica che, negli ultimi giorni, il locale Ufficio della Polizia Postale ha ricevuto numerosee segnalazioni da parte di cittadini che hanno subito ildel propriosul social network. La tecnica utilizzata dai malfattori consiste nell’inviare alle inconsapevoli vittime un messaggio, sia dai contatti seguiti sia da estranei, nel quale il mittente comunica di aver problemi di accesso al propriooppure di aver subito il guasto del telefono e di avere bisogno, quindi, di aiuto per ripristinare il proprio profilo. Le vittime vengono quindi informate che, in breve tempo, riceveranno un link di recupero da parte didel quale dovranno fare uno screenshot da inoltrare al contatto mittente. In ...

