Calciomercato Napoli | il Milan piomba sull’azzurro | i dettagli

Il Calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo. Gli azzurri hanno già messo a segno il doppio colpo Olivera–Kvaratskhelia, riscattato Anguissa e rinnovato il contratto di Juan Jesus. Ci sono ancora tante situazioni da sistemare così come molte sono le trattative da tenere sotto controllo per le eventuali cessioni. Il Milan ha messo Eljif Elmas nel mirino per il Calciomercato estivo. I rossoneri, freschi vincitori dello Scudetto, vogliono migliorare la trequarti e stanno valutando il nome del macedone azzurro. Secondo quanto riferito da TMW, infatti, i numeri di Elmas della scorsa stagione (7 gol e 6 assist) hanno ...

