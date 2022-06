Salernitana | Sabatini e Iervolino litigano per le commissioni agli agenti | il ds ad un passo dalla rottura

(Di giovedì 2 giugno 2022) Il rapporto tra Waltere lapotrebbe chiudersi qui, prima di firmare il rinnovo. L’indiscrezione è stata lanciata questa mattina dal quotidiano La Città. Il motivo starebbe in un “pesante screzio” avvenuto ieri tra il ds e il presidentein merito alla stipula dei contratti di alcuni calciatori, in particolare sulle cifre da corrispondereper le, secondo quanto riportanews.it. “Gli screzi sarebbero nati proprio per quel che riguarda la stipula dei contratti di alcuni calciatori e, in particolar modo, stando a quanto raccoltonostra redazione, le cifre da corrispondereper le. Il presidente granata, del ...

SALERNO - Francesco Fimmanò, avvocato della, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: 'Si va avanti ...saranno le firme sui documenti anche con il DS. ......Lasta imbastendo in queste ore un fitto colloquio con il Torino per il difensore centrale Armando Izzo e per il fantasista Simone Verdi, due elementi che piacciono sia a Walter...Oltre al sogno Cavani, il ds della Salernitana, Sabatini, starebbe sondando il terreno per altri giocatori in vista del calciomercato ...Ieri è andato in scena un incontro tra Danilo Iervolino e Walter Sabatini: secondo TuttoSalernitana ci sono divergenze sulle commissioni da corrispondere ...