Giulia De Lellis finisce in ospedale per una reazione allergica: come sta (Di giovedì 2 giugno 2022) come sta Giulia De Lellis dopo la reazione allergica Le scorse ore sono state piuttosto movimentate per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere sui suoi account ufficiali di essere finita in ospedale. Il tutto pare sia dovuto a una forte reazione allergica, anche se, come da lei stessa spiegato, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 giugno 2022)staDedopo laLe scorse ore sono state piuttosto movimentate perDe. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere sui suoi account ufficiali di essere finita in. Il tutto pare sia dovuto a una forte, anche se,da lei stessa spiegato, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Giulia de Lellis, è finita con Carlo Beretta? La verità svelata da alcuni amici influencer - disagio_tv : Il racconto di Giulia De Lellis dopo le ore in ospedale a causa di una reazione allergica - redazionerumors : Attimi di paura per Giulia De Lellis, l’influencer finisce in ospedale: ecco cos’è successo Leggi l'articolo comple… - _sarys___ : @telepathicxx @troppocerebraIe esattamente, è meglio questo che quello di Giulia De Lellis “le corna stanno bene su tutto” - infoitcultura : Giulia De Lellis e Carlo “periodo di crisi accertato”: arriva un’indiscrezione -