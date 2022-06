Esce il nuovo EP di Straid: “Fantasmi” (Di giovedì 2 giugno 2022) Dal 3 giugno 2022 è disponibile in digitale “Fantasmi”, il nuovo EP di Straid e dallo stesso giorno in rotazione radiofonica l’omonimo singolo. Il brano “Fantasmi” è il raggiungimento di una consapevolezza, sapere di aver perso qualcosa e urlarlo al mondo in modo da liberarsi dei pensieri che non fanno altro che bloccarti. La canzone tendenzialmente gioca sulle atmosfere, la maggior parte chiuse, malinconiche ma sempre con uno pelo di positività e grinta. Spiega l’artista a proposito del brano: “Fantasmi è sicuramente la canzone più importante della mia vita, fin ora. Una canzone che, sinceramente è nata senza volerlo, è stato un processo liberatorio e soddisfacente, vederla nascere in modo naturale senza mai imporsi niente. Questo brano (ma in generale tutto l’Ep) mi ha permesso di dire ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Dal 3 giugno 2022 è disponibile in digitale “”, ilEP die dallo stesso giorno in rotazione radiofonica l’omonimo singolo. Il brano “” è il raggiungimento di una consapevolezza, sapere di aver perso qualcosa e urlarlo al mondo in modo da liberarsi dei pensieri che non fanno altro che bloccarti. La canzone tendenzialmente gioca sulle atmosfere, la maggior parte chiuse, malinconiche ma sempre con uno pelo di positività e grinta. Spiega l’artista a proposito del brano: “è sicuramente la canzone più importante della mia vita, fin ora. Una canzone che, sinceramente è nata senza volerlo, è stato un processo liberatorio e soddisfacente, vederla nascere in modo naturale senza mai imporsi niente. Questo brano (ma in generale tutto l’Ep) mi ha permesso di dire ...

Advertising

cdtagenda7 : Domani esce in allegato al CdT il nuovo numero di ?????????????????????? dedicato al Sun Valley Festival di Malvaglia e al Sum… - broby68 : Francesco Giordano: esce in radio il nuovo singolo “Abitudine sbagliata” - broby68 : Ro’Hara: esce in radio e in digitale il nuovo singolo “Shalla” - robymark1 : RT @_Basarab: Al 22' del secondo tempo, nuovo cambio: esce il subentrato Zaki per El Fattah. - giovannizambito : GHIDO: venerdì 3 giugno esce in radio “Newton” il nuovo singolo dell'artista romano -