CORSPORT – Il Napoli ceduto a Paul Singer, a Wall Street ci credono (Di giovedì 2 giugno 2022) Negli USA guardano con estremo interesse all’ingresso di gruppi di investimento nei club italiani. Attualmente sono già otto le proprietà che sono diventate a stelle e strisce. A Wall Street c’è un documento sulla Sampdoria, con investitori pronti ad entrare in scena, fa sapere il Corriere dello Sport. La vittoria della Conference League da parte di Friedkin con la Roma ha dato ancora più impulso ed interesse agli investitori. Ed al Gala del calcio italiano, ospitato la settimana scorsa a New York, c’erano tanti rappresentanti di fondi di investimento. In queste ore, proprio il quotidiano sportivo, fa il nome di Pual Singer per rilevare il Napoli. Un’idea ed un sogno, che si dovrà confrontare con Aurelio De Laurentiis che pare abbia rifiutato 2 miliardi di euro per un pacchetto completo di tre società. Chi è ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 giugno 2022) Negli USA guardano con estremo interesse all’ingresso di gruppi di investimento nei club italiani. Attualmente sono già otto le proprietà che sono diventate a stelle e strisce. Ac’è un documento sulla Sampdoria, con investitori pronti ad entrare in scena, fa sapere il Corriere dello Sport. La vittoria della Conference League da parte di Friedkin con la Roma ha dato ancora più impulso ed interesse agli investitori. Ed al Gala del calcio italiano, ospitato la settimana scorsa a New York, c’erano tanti rappresentanti di fondi di investimento. In queste ore, proprio il quotidiano sportivo, fa il nome di Pualper rilevare il. Un’idea ed un sogno, che si dovrà confrontare con Aurelio De Laurentiis che pare abbia rifiutato 2 miliardi di euro per un pacchetto completo di tre società. Chi è ...

