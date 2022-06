Vela | Allianz Regatta 2022 | avvio positivo per l’Italia nel kite | nel 470 misto e nei 49er

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo una prima giornata quasi completamente priva di azione a causa del meteo, quest’oggi è entrata finalmente nel vivo l’valida anche come seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo diolimpica ed in programma tra Almere ed Amsterdam.moltoin casa Italia nel 470, con la coppia formata da Elena Berta e Jacopo Izzo attualmente in vetta alla classifica generale dopo tre prove grazie ad uno score di 1-9-1 in una flotta però poco numerosa (14 barche). Ancor più significativo ed incoraggiante il terzo posto provvisorio overall di Simone Ferrarese/Leonardo Chistè nei(40 imbarcazioni iscritte) dopo cinque regate di flotta a quota 13 punti, mentre sono più lontani in 16ma piazza Marco Anessi Pè/Edoardo ...

