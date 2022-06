Mosca conferma le adozioni facili per russificare i bambini ucraini

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ve l’avevamo detto un mese fa e adesso arriva laproprio da: secondo l’agenzia stampa russa Interfax il Presidente Putin ha firmato un decreto per agevolare le procedure di adozione dei. La nota dell’agenzia del 30 maggio 2022 non lascia spazio ad ulteriori dubbi: “Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull'acquisizione semplificata della cittadinanza russa da parte degli orfani di DPR, LPR e Ucraina. È stato pubblicato sul portale Internet ufficiale delle informazioni giuridiche il documento di modifica dei decreti del capo di stato di aprile 2019 e si applica anche ailasciati senza cure parentali, e ai cittadini disabili di DPR, LPR e Ucraina”. Quello che si temeva si sta realizzando, il processo di russificazione dei...

Advertising

CarloCalenda : Salvini è un irresponsabile e conferma la sua sudditanza a Mosca. L’uscita di Damilano e la presa di posizione di G… - repubblica : La Lega conferma: Salvini pronto a volare a Mosca - AlvisiConci : RT @dariodangelo91: 6/10 A conferma di ciò, qualche riga più tardi, #Biden aggiunge: 'Gli Stati Uniti non cercheranno di provocare la sua d… - Warddaytw : RT @CarloCalenda: Salvini è un irresponsabile e conferma la sua sudditanza a Mosca. L’uscita di Damilano e la presa di posizione di Giorget… - MonaMark6 : RT @ilruttosovrano: Il fatto che Salvini sarebbe andato a Mosca senza avvertire nessuno, proponendo un piano di pace a Putin del quale non… -

Quotidiano del Sud

... cuivorrebbe far pagare anche così la richiesta di adesione alla Nato. Uno sguardo più ampio lo offre un'ex guardia bielorussa.l'imminenza di una ondata di 6000 profughi verso l'Ue. ..."Questa è stata la sequenza, più o meno, l'abbiamo costruita poco a poco",l'avvocato ... "Salvini aveva lavorato bene per il ritiro della candidatura didall'Expo. C'era un dialogo ... Lavrov conferma: priorità assoluta di Mosca la “liberazione” di Donetsk e Luhansk Che in questo caso partono dall’ipotesi del viaggio a Mosca di Salvini, che tante polemiche ha sollevato Il Copasir (Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) conferma: ha aperto un’ind ...La situazione di Severodonetsk. Le forze russe stanno prendendo d’assalto Severodonetsk e consolidando le loro posizioni nel centro della città, mentre continuano a distruggere le infrastrutture della ...