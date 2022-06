Milan | svolta completa | RedBird ha firmato e ora il mercato

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, svolta completa: #RedBird ha firmato e ora il #calciomercato - #CessioneMilan #ACMilan #Milan… - clarence_von : RT @pasqlaragione: ?? - Dopo Paolo Maldini, anche Gerry Cardinale è arrivato a Casa Milan. Incontro confermato. Oggi potrebbe arrivare la pr… - KunGrax : RT @pasqlaragione: ?? - Dopo Paolo Maldini, anche Gerry Cardinale è arrivato a Casa Milan. Incontro confermato. Oggi potrebbe arrivare la pr… - pasqlaragione : ?? - Dopo Paolo Maldini, anche Gerry Cardinale è arrivato a Casa Milan. Incontro confermato. Oggi potrebbe arrivare… - friggio1983 : Ma questa svolta pro Milan della Gazzetta nell’ultima settimana? -

Nel 2022, il nome di Gerry Cardinale si è fatto strada come nuovo proprietario del, indicato da molti come l'uomo della. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla sua storia, dalla ...Oggi la possibile; poco fa Maldini è giunto nella sede di Casa. Possibile che l'ex capitano sia stato convocato per discutere proprio del suo rinnovo e del progetto futuro. Sono ore ...La lettera di Elliott dopo l'annuncio dell'accordo per la cessione del Milan al fondo RedBird Capital Partners ...Il Milan sta per entrare nella nuova era con il gruppo Redbird pronto a subentrare ufficialmente, la nuova proprietà porta il primo colpaccio ...