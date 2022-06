Johnny Depp ha vinto processo contro Amber Heard: la sentenza (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Johnny Depp ha vinto il processo contro Amber Heard, colpevole di aver diffamato l'ex marito. Depp riceverà un risarcimento di 15 milioni di dollari in base alla sentenza. Secondo il verdetto raggiunto all'unanimità dai 7 membri della giuria nel processo a Fairfax, Heard ha diffamato l'attore con un articolo pubblicato sul Washington Post in cui Depp era stato definito "una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici". Anche Heard aveva citato Depp per diffamazione: le sue accuse, però, secondo la giuria non sono state pienamente provate. All'attrice è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari. Nel ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) -hail, colpevole di aver diffamato l'ex marito.riceverà un risarcimento di 15 milioni di dollari in base alla. Secondo il verdetto raggiunto all'unanimità dai 7 membri della giuria nela Fairfax,ha diffamato l'attore con un articolo pubblicato sul Washington Post in cuiera stato definito "una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici". Ancheaveva citatoper diffamazione: le sue accuse, però, secondo la giuria non sono state pienamente provate. All'attrice è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari. Nel ...

