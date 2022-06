“Facciamo la pace”, domani bimbi ucraini ospiti al Teatro dei Piccoli di Napoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Partecipano anche i Piccoli bambini ucraini ospiti in città, giovedì 2 giugno, a “Facciamo la pace”, manifestazione con cui a Napoli, nel Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare, artisti, musicisti e operatori dell’infanzia celebrano con i ragazzi la Festa della Repubblica. “Un evento dal forte valore simbolico – sottolineano gli organizzatori – che dedichiamo ai più Piccoli nel giorno in cui in Italia si festeggia la Repubblica che, vogliamo ricordare, nell’articolo 11 della sua Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”. Una festa di Teatro e musica dedicata alla pace e all’integrazione organizzata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Partecipano anche ibambiniin città, giovedì 2 giugno, a “la”, manifestazione con cui a, neldeidella Mostra d’Oltremare, artisti, musicisti e operatori dell’infanzia celebrano con i ragazzi la Festa della Repubblica. “Un evento dal forte valore simbolico – sottolineano gli organizzatori – che dedichiamo ai piùnel giorno in cui in Italia si festeggia la Repubblica che, vogliamo ricordare, nell’articolo 11 della sua Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”. Una festa die musica dedicata allae all’integrazione organizzata ...

