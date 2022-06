Elon Musk a gamba tesa contro lo smart working: cosa ha scritto ai manager di Tesla (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – “Tornate in ufficio o dimettetevi”. Elon Musk si scaglia contro lo smart working e lancia un ultimatum ai manager di Tesla, colosso della mobilità elettrica di cui l’imprenditore sudafricano è fondatore e Ceo. Con la fine della pandemia, secondo Musk lo smart working “non è più accettabile”. Elon Musk contro lo smart working: “Lavorate in ufficio o dimettetevi” E “chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio per un minimo (e intendo un minimo) di 40 ore alla settimana o lasciare Tesla. È meno di quanto chiediamo agli operai degli stabilimenti”, ha scritto l’istrionico imprenditore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – “Tornate in ufficio o dimettetevi”.si scaglialoe lancia un ultimatum aidi, colosso della mobilità elettrica di cui l’imprenditore sudafricano è fondatore e Ceo. Con la fine della pandemia, secondolo“non è più accettabile”.lo: “Lavorate in ufficio o dimettetevi” E “chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio per un minimo (e intendo un minimo) di 40 ore alla settimana o lasciare. È meno di quanto chiediamo agli operai degli stabilimenti”, hal’istrionico imprenditore ...

