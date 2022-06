Covid, oggi nel Lazio 2489 nuovi casi positivi e 2 decessi: i numeri dal territorio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Covid, Lazio. Arriva anche oggi puntuale il bollettino Covid aggiornato dagli uffici della Regione Lazio e delle Asl competenti, affinché l’opera di monitoraggio continui ad accompagnarci verso l’uscita definitiva dalla pandemia. Ecco i numeri per la giornata di oggi 1 giugno 2022. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia: ‘Virus resiste a lungo, valutare la vaccinazione per gli operatori sanitari’ Il bollettino aggiornato per oggi 1 giugno I numeri dalla Regione nuovi contagi: 2489 (ieri 3218, scorsa settimana 2436) Trend al 0,16% (ieri 0,20%) Ricoverati: -21 (settimanale -14, scorsa settimana -95) % occupazione posti disponibili: 8,74% (ieri 9,06%) Terapie intensive: -0 (settimanale -4, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022). Arriva anchepuntuale il bollettinoaggiornato dagli uffici della Regionee delle Asl competenti, affinché l’opera di monitoraggio continui ad accompagnarci verso l’uscita definitiva dalla pandemia. Ecco iper la giornata di1 giugno 2022. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia: ‘Virus resiste a lungo, valutare la vaccinazione per gli operatori sanitari’ Il bollettino aggiornato per1 giugno Idalla Regionecontagi:(ieri 3218, scorsa settimana 2436) Trend al 0,16% (ieri 0,20%) Ricoverati: -21 (settimanale -14, scorsa settimana -95) % occupazione posti disponibili: 8,74% (ieri 9,06%) Terapie intensive: -0 (settimanale -4, ...

