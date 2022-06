Covid, cambiano le regole. Ma c’è l’idea di prorogare le mascherine (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Il lungo singhiozzo dei violini d’autunno ferisce il mio cuore con monotono languore”, questo splendido verso di una poesia di Verlaine -c he rappresentò il segnale in codice per lo sbarco alleato in Normandia – mi ritorna in mente ogniqualvolta si preannuncia l’ennesimo allentamento delle restrizioni anti-Covid. Un estenuante processo di normalizzazione che dire che vada al rallentatore sarebbe eufemistico e che viene ogni volta giustificato dai rischi, sempre evocati dal ministro della Salute Speranza, di una pandemia che sembra infinita. In pratica dal primo giugno, in cui siamo entrati nell’estate meteorologica, anche per chi viene in Italia non sarà più necessario esibire il diabolico green pass in tutte le nostre demenziali declinazioni. Mentre per poterci togliere l’ingombro delle mascherine nei cinema, nei teatri e durante le manifestazioni ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Il lungo singhiozzo dei violini d’autunno ferisce il mio cuore con monotono languore”, questo splendido verso di una poesia di Verlaine -c he rappresentò il segnale in codice per lo sbarco alleato in Normandia – mi ritorna in mente ogniqualvolta si preannuncia l’ennesimo allentamento delle restrizioni anti-. Un estenuante processo di normalizzazione che dire che vada al rallentatore sarebbe eufemistico e che viene ogni volta giustificato dai rischi, sempre evocati dal ministro della Salute Speranza, di una pandemia che sembra infinita. In pratica dal primo giugno, in cui siamo entrati nell’estate meteorologica, anche per chi viene in Italia non sarà più necessario esibire il diabolico green pass in tutte le nostre demenziali declinazioni. Mentre per poterci togliere l’ingombro dellenei cinema, nei teatri e durante le manifestazioni ...

