Clamorosa rivelazione su Balotelli | può tornare in Serie A | già scelta la squadra

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Mariopotrebbenel nostro campionato dopo un anno di “esilio” in Turchia. All’Adana Demirspor ha dominato nelle gerarchie del campionato, mostrandosi un vero e proprio bomber. Alla festa di promozione del Monza il presidente Silvio Berlusconi ha espresso parole quanto mai esplicite nei confronti dell’ex Milan, tra le altre. “Oggi c’era. Siamo amici da tanto tempo. Gli ho chiesto, per ridere, se vuolea giocare qui e lui mi ha risposto: “Domani“. Ma noi domani non giochiamo. Vedremo se può rientrare nei piani della società“. Per Mariosi tratterebbe di un ritorno, poiché fu proprio il Monza l’ultimaitaliana dell’attaccante, e questa volta, i due destini potrebbero incrociarsi nella massima competizione italiana. Di fatti, ...