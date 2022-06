Cinema | Johnny Depp diffamato dalla moglie Heard condannata a pagare 15 milioni di dollari

Advertising

Il verdetto della causa da 50 milioni di dollari per diffamazione diDepp contro Amber Heard è finalmente arrivato , e ha visto l'attore vincere ottenendo 10 milioni di dollari di risarcimento e 350 mila dollari in danni punitici (erano 5 milioni ma la Virginia ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiDepp e Amber Heard, dall'amore al processo: la storia. FOTO Dopo essersi conosciuti sul set del film The Rum Diary, i due attori si ...«Sei anni fa la mia vita, la vita dei miei figli, le vite delle persone a me più vicine e anche le vite delle persone che per anni e anni mi hanno supportato e hanno creduto in me sono cambiate per ...Appena arrivato il verdetto che gli ha dato ragione contro Amber Heard, Johnny Depp ha condiviso una lettera a dir poco toccante ...