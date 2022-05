L’ex fidanzata di Blanco svela se le ha messo le corna: “È stato un periodo difficile” (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli – con cui il cantante è stato insieme da prima che diventasse famoso fino alla vittoria al Festival di Sanremo – ha rotto il silenzio sulla loro rottura. Lo ha fatto a modo suo con una diretta su TikTok dopo aver pubblicato un paio di video un po’ particolari. Blanco, i video della sua ex fidanzata su TikTok: La ragazza ha poi spiegato bene durante una diretta ripresa da Whoopsee che non ce l’ha né con Blanco né tantomeno con la sua nuova compagna. “È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta . Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona ... Leggi su biccy (Di martedì 31 maggio 2022)di, Giulia Lisioli – con cui il cantante èinsieme da prima che diventasse famoso fino alla vittoria al Festival di Sanremo – ha rotto il silenzio sulla loro rottura. Lo ha fatto a modo suo con una diretta su TikTok dopo aver pubblicato un paio di video un po’ particolari., i video della sua exsu TikTok: La ragazza ha poi spiegato bene durante una diretta ripresa da Whoopsee che non ce l’ha né conné tantomeno con la sua nuova compagna. “Èunmolto, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta . Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona ...

