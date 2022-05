Pubblicità

fisco24_info : Jeff Beck con Johnny Depp in concerto: (Adnkronos) - Il leggendario chitarrista sarà all'Arena della Regina di Catt… - Katya27023330 : Come ti rimette in sesto la musica... Virgin Radio: Johnny Depp è tornato a suonare: il concerto a sorpresa con Je… - VirginRadioIT : Jeff Beck + Johnny Depp, annunciata una nuova data del tour: 21 luglio a Cattolica (Rimini)! Scopri tutti i live ??… - CorriereRomagna : Arriva Jeff Beck a Cattolica e c'è pure Johnny Depp alla chitarra! - - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Johnny Depp fa il bis sul palco con Jeff Beck. In attesa del verdetto del processo contro Amber Heard, il divo ha ragg… -

In attesa di conoscere il verdetto della giuria del processo che lo vede contrapposto all'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è salito sul palco conin un concerto a Sheffield, in Inghilterra.è attualmente in tournée nel Regno Unito e l'apparizione di Depp è stata una vera sorpresa per il pubblico. I due avevano già collaborato al ...L attore si esibito a sorpresa sul palco dello Sheffield City Hall al fianco del chitarrista rock. Johnny Depp si presentato a sorpresa al concerto dinel Regno Unito. L attore ormai da settimane al centro dell attenzione mediatica per il processo contro l ex moglie Amber Heard, conclusosi la scorsa ...(Adnkronos) – Il leggendario chitarrista Jeff Beck in concerto all’Arena della Regina di Cattolica il prossimo 21 luglio. Nella sua band anche Johnny Depp. Gli spettacoli di questo tour europeo ...Mentre la giuria sta deliberando dopo il processo in Virginia, Johnny Depp è volato in Inghilterra comparendo a sorpresa sul palco di Jeff Beck. In attesa di conoscere il verdetto della giuria del pro ...