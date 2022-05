Don Camillo Monsignore ma non troppo film stasera in tv 31 maggio | cast | trama | streaming

(Di martedì 31 maggio 2022) Donma nonè ilin tv martedì 312022 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta del quarto episodio della saga con Fernandel e Gino Cervi diretto da Carmine Gallone e tratto dai racconti di Giovannino Guareschi. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Donma nonin tv:La regia è di Carmine Gallone. Ilè composto da Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Gina Rovere, Saro Urzì, Valeria Ciangottini, Marco Tilli, Andrea ...

Pubblicità

franconemarisa : A Nizza omaggio ai film di don Camillo con Beruschi - Corvonero75 : RT @bigini_roberto: 1. Don Chichì lo guardò con aria di sincero compatimento: «Don Camillo: la Chiesa è una grande nave che, da secoli, era… - bigini_roberto : 6. Ricorda la storia di quei fraticelli che fecero pipì sulle mele piccole e brutte perché eran sicuri che ne sareb… - bigini_roberto : 3. parlo di faziosità, d’intransigenza, di violenza!» urlò don Chichì. «Io parlo di dialogo, di coesistenza» «Liti… - bigini_roberto : 2. verso l’altra sponda. È là che la nave troverà le nuove forze per ringiovanire l’equipaggio. Questa è l’ora del… -

La Stampa

Su Rete 4 d alle 21.29Monsignore ma non troppo. Roma anni '60:, nominato Monsignore e Peppone senatore, rimetteranno pace tra cattolici e comunisti. Su Iris dalle 21 L'......Pier Antonio Poiana (1790 - 1814), si aggiudicò l'opera. Nella terza cappella laterale, in "... martedì 31 maggio alle ore 21,00, presso il Polivalente in piazzaleCibin a Salgareda. Questa ... A Nizza omaggio ai film di don Camillo con Beruschi A Piadena Drizzona c’è un parroco che non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan. E ovviamente, dopo la vittoria del 19esimo Scudetto, ha fatto di tutto ...Lorenzo Quartucci regala un altro utile risultato al team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo ottenendo il secondo posto al Trofeo San Giovanni Valdarno, nell'Aretino, dopo l'ottava posizione rimediata ...