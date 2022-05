Uomini e Donne | anticipazioni 30 maggio | oggi la scelta di Luca Salatino Addio definitivo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri?

(Di lunedì 30 maggio 2022)30: puntata veramente da non perdere, innanzitutto per il Trono Classico. Però ci saranno anche grandi protagonisti del Trono Over.30sceglie tra Soraia e Lilli Manca solo un giorno alla fine di ““. Questo pomeriggio vedremo la “” ditra Soraia Allam Cerruti e Lilli Pugliese. Come reagirà l’altra corteggiatrice? Gli spoiler ci dicono con lacrime e con Maria De Filippi che le rivolgerà parole di conforto. Inoltre rivedremo Matteo Ranieri e la ragazza che ha scelto nel dating show, Valeria ...

La scelta di Luca Salatino nella puntata didi oggi Si apre oggi, 30 maggio 2022, l'ultima settimana all'insegna di, il dating show di Maria De Filippi in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 a partire dalle ore ...Se le navi piene di cereali non verranno scortate in Africa, il rischio di un'autentica invasione di milioni diaffamati e pronti a tutto è dietro l'angolo. Il timore di Baldino: "... Uomini e Donne, Anticipazioni nuova stagione: scelti i tronisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti lasciano Uomini e Donne, anticipazioni 30 maggio: puntata veramente da non perdere oggi, innanzitutto per il Trono Classico. Però ci saranno anche grandi protagonisti del Trono Over. Uomini e Donne, ...Ida Platano piange a Verissimo e rivela i suoi sentimenti nei confronti di Riccardo Guarnieri prima della lite avvenuta a Uomini e Donne ...