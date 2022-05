Ue, accordo sulle sanzioni al greggio russo: stop a quelle via mare (Di lunedì 30 maggio 2022) L’intesa dei leader prevede lo stop alle sole importazioni via mare, i due terzi del totale. L’obiettivo è venire incontro all’Ungheria Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 30 maggio 2022) L’intesa dei leader prevede loalle sole importazioni via, i due terzi del totale. L’obiettivo è venire incontro all’Ungheria

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Von der Leyen:'Ci sono basse aspettative sull'accordo sulle sanzioni'. La presidente della Commissione Ue: 'Sono st… - SemperAdamantes : RT @IlZebraapois: Orban:'nessun compromesso ed accordo sull'embargo del petrolio,la colpa è tutta sulle spalle della Commissione Europea'.… - Andrea842631710 : @MaQualeFrizione @manu67915486 Anche io. Infatti ho dei timori. Non so. Dovrebbe accettare ruolo panchina. Se lo fa… - MicheleTommaso4 : RT @drndbl: @HSkelsen Lo definirei un 2/3 di accordo. Almeno sembra che Biden sia stato male interpretato e che non abbia preclusioni sulle… - drndbl : @HSkelsen Lo definirei un 2/3 di accordo. Almeno sembra che Biden sia stato male interpretato e che non abbia precl… -