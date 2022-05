Madonna e David Banda con un look sporty chic per la serata mamma e figlio (Di lunedì 30 maggio 2022) Campionato dei pesi leggeri del WBA: quale migliore occasione per passare un momento mamma e figlio! Madonna e suo figlio sedicenne David Banda hanno trascorso la serata del 29 maggio insieme, partecipando a un match di boxe e sfoggiando dei look pazzeschi. Vi raccomandiamo... Madonna parla della strage in Texas: "Dobbiamo chiedere una riforma sulle armi" Madonna è estremamente legata ai suoi figli e ci tiene al suo ruolo di mamma. Questo non solo l’ha dimostrato con il progetto “Mother Creation“, ma anche passando del tempo con i propri ragazzi e mostrando ai suoi fan i loro molteplici talenti. David ... Leggi su diredonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Campionato dei pesi leggeri del WBA: quale migliore occasione per passare un momentoe suosedicennehanno trascorso ladel 29 maggio insieme, partecipando a un match di boxe e sfoggiando deipazzeschi. Vi raccomandiamo...parla della strage in Texas: "Dobbiamo chiedere una riforma sulle armi"è estremamente legata ai suoi figli e ci tiene al suo ruolo di. Questo non solo l’ha dimostrato con il progetto “Mother Creation“, ma anche passando del tempo con i propri ragazzi e mostrando ai suoi fan i loro molteplici talenti....

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Madonna vs. David Guetta - Revolver ( remix ) - gual89 : David è proprio figlio di Madonna e suo fan numero 1. L'ha creato in laboratorio. - _rjardon : RT @discoveroma: Roma, Galleria Borghese, Michelangelo Merisi #Caravaggio (1571-1610): S.Gerolamo, Madonna Palafrenieri, S.Giovanni Battist… - Medioman9 : @ilciccio67 Questo è un gol della Madonna, controllo di destro e puntatina di anticipo sul difensore. Bomber vero re David.?? - atinybitsalty : madonna David Ospina che parla mi fa piangere -