Flavio Briatore posta una foto insieme alle sue ex e la Lucarelli lo massacra (Di lunedì 30 maggio 2022) Flavio Briatore lo conosciamo per essere un noto imprenditore e manager, conosciuto a livello mondiale. È stato anche parecchio sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale piuttosto ricca e variegata. Ad ogni modo, la relazione più importante è sicuramente quella che ha avuto con la nota showgirl Elisabetta Gregoraci con la quale è convolato a nozze e dalla quale ha avuto un figlio di nome Nathan Falco. I due però si sono lasciati da diverso tempo nonostante comunque continui ad esserci un forte legame e spesso appaiono insieme anche e soprattutto per il bene del figlio. In questi giorni, però pare che il noto manager abbia in qualche modo lasciato tutti senza parole, dopo aver pubblicato sui suoi profili Social una foto dove si trova in compagnia delle sue ex. Ma chi sono queste? Parliamo di Elisabetta ...

