Liverpool-Real Madrid, Uefa: “Biglietti falsi la causa del ritardo della finale” (Di domenica 29 maggio 2022) Il Real Madrid festeggia la vittoria della Champions League 2021/2022 ai danni del Liverpool, ma continuano le polemiche per i disordini che hanno causato il ritardo del fischio d’inizio della finale. L’Uefa ha provato a fare chiarezza in un comunicato ufficiale: “Prima della partita, gli ingressi del settore del Liverpool sono stati bloccati da migliaia di tifosi che avevano acquistato Biglietti falsi che non funzionavano ai tornelli. Questo ha creato un accumulo di tifosi che cercavano di entrare”. “Di conseguenza – ha spiegato la Uefa -, il calcio d’inizio è stato ritardato di 35 minuti per consentire l’accesso al maggior numero possibile di ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ilfesteggia la vittoriaChampions League 2021/2022 ai danni del, ma continuano le polemiche per i disordini che hannoto ildel fischio d’inizio. L’ha provato a fare chiarezza in un comunicato ufficiale: “Primapartita, gli ingressi del settore delsono stati bloccati da migliaia di tifosi che avevano acquistatoche non funzionavano ai tornelli. Questo ha creato un accumulo di tifosi che cercavano di entrare”. “Di conseguenza – ha spiegato la-, il calcio d’inizio è stato ritardato di 35 minuti per consentire l’accesso al maggior numero possibile di ...

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - BrunoMarinelli8 : Il Liverpool ha creato molte più occasioni del Real, ma nel calcio errore è il ragionamento per estremi e assoluti.… - Sportellate_it : Courtois sfodera una prestazione da leggenda. I Reds hanno poco da Luis Diaz, mentre Thiago Alcantara e Mané calano… -