“Io e te”. Uomini e Donne, la coppia dice sì. Dopo la malattia l’ex dama torna a sorridere (Di domenica 29 maggio 2022) A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Un’altra coppia del trono over è pronta a dire sì. Una notizia che arriva a poco dalle nozze di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. È successo tutto sabato 28 maggio e naturalmente stanno iniziando a circolare delle foto di quel giorno. Tra l’altro, il primo scatto in assoluto è stato condiviso proprio dall’ex volto di Uomini e Donne over. Come ricorderete, il loro amore è proprio nato tra quelle mura, naturalmente sotto l’attenta visione di Maria De Filippi. La notizia di giornata, come detto, è un’altra. A Uomini e Donne Luisa Monti e Salvio Calabretta sposi. Un lieto fieno Dopo il cancro che aveva colpito Luisa e che aveva raccontato senza vergona sui social. La 49enne si era ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Ai colpi di scena non finiscono mai. Un’altradel trono over è pronta a dire sì. Una notizia che arriva a poco dalle nozze di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. È successo tutto sabato 28 maggio e naturalmente stanno iniziando a circolare delle foto di quel giorno. Tra l’altro, il primo scatto in assoluto è stato condiviso proprio dalvolto diover. Come ricorderete, il loro amore è proprio nato tra quelle mura, naturalmente sotto l’attenta visione di Maria De Filippi. La notizia di giornata, come detto, è un’altra. ALuisa Monti e Salvio Calabretta sposi. Un lieto fienoil cancro che aveva colpito Luisa e che aveva raccontato senza vergona sui social. La 49enne si era ...

Advertising

GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - vaticannews_it : 'A proposito del cammino sinodale: in #Germania, non conosco nessuno responsabile, né tra i vescovi né tra le donne… - MAURIZI80750229 : Uomini e Donne, Tina Cipollari assente nel programma: ecco il perchè - ierogamos : @card_paolo @HoaraBorselli Non c' è un meglio e un peggio. Esiste solo l' equilibrio a cui tende l' Universo. Il fe… -