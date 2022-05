Gianluca Vacchi e la colf | arriva la replica | “Tutto falso”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 29 maggio 2022) La vicendaaggiunge un nuovo capitolo: dopo le accuse dellalaDa anniè uno dei personaggi più chiacchierati del mondo social. In molti lo hanno preso a modello, altri non lo hanno mai amato e nelle sue ville sparse per il mondo sono nate tantissime storie, alcune di queste venute a galla di recente. Nei giorni scorsi una delledi, Laluna Maricris Bantugon, ha portato alla luce una storia che sta spopolando e che riguarda alcuni atteggiamenti non proprio da signore di: “Mi è capitato di lavorare anche più di 20 ore al giorno: per dieci giorni, nel 2017, senza interruzione dalle 8 di mattina sino alle 6 del giorno successivo. Non mi ha trattata ...