F1, risultati e classifica GP Monaco 2022: ordine di arrivo, Perez trionfa e Verstappen precede Leclerc

I risultati e la classifica del GP di Monaco 2022, settimo appuntamento del mondiale F1 sul circuito cittadino di Montecarlo. Trionfo di Sergio Perez che precede Carlos Sainz, disastro di strategia della Ferrari con Charles Leclerc che scivola alle spalle di Max Verstappen. Dopo una seconda bandiera rossa, la gara viene tagliata per quanto riguarda i giri da percorrere, con tanto di countdown per stare dentro alle due ore di effettiva operazione in pista. Gara incredibile che inizia con circa un'ora di ritardo a causa della pioggia battente. Si riparte e in pista succede di tutto coi pit-stop: la Ferrari sbaglia totalmente il timing per far rientrare i piloti e così Perez ruba la posizione a Sainz e alle loro spalle

