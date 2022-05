DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: Ferrari, pioggia e strategia fanno male. Bandiera rossa (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 17.01 La Haas di Schumacher completamente distrutta dopo l’incidente: SAFETY CAR Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29, 2022 16.59 Sia Perez sia Verstappen sono finiti sopra la linea gialla che delinea l’uscita dalla pit-lane. Nessuna investigazione. 16.58 Da capire se ora la gara riprenderà con partenza da fermo. Si tratta di una scelta discrezionale da parte dei commissari. 16.57 Leclerc è sceso dalla macchina e sta imprecando. E’ infuriato! Non vuole parlare con nessuno. Bandiera rossa! Gara interrotta! I piloti rientrano ai box. 30° giro/77 Leclerc si è arrabbiato tantissimo al momento del primo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 17.01 La Haas di Schumacher completamente distrutta dopo l’incidente: SAFETY CAR Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29,16.59 Sia Perez sia Verstappen sono finiti sopra la linea gialla che delinea l’uscita dalla pit-lane. Nessuna investigazione. 16.58 Da capire se ora la gara riprenderà con partenza da fermo. Si tratta di una scelta discrezionale da parte dei commissari. 16.57 Leclerc è sceso dalla macchina e sta imprecando. E’ infuriato! Non vuole parlare con nessuno.! Gara interrotta! I piloti rientrano ai box. 30° giro/77 Leclerc si è arrabbiato tantissimo al momento del primo ...

