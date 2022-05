Carlotta Dell’Isola si è sposata | un’ex gieffina spiega l’assenza

Leggi su 361magazine

(Di domenica 29 maggio 2022) Nozze da sogno pere Nello Sorrentino: al matrimonio assente una ex vippona che si scusa Quello trae Nello è stato un matrimonio voluto, atteso, desiderato, sognato e finalmente celebrato. Dopo anni di attesa, la coppia uscita rinforzata e spedita direttamente all’altare dall’esperienza a Temptation Island si è finalmente unita in maniera definitiva, davanti alla presenza di tanti familiari ma anche alcuni personaggi di spicco. Come Dayane Mello, grande amica di, che insieme ad alcuni ex compagni di GF Vip ha presenziato nel giorno più importante della vita della biondissima romana. In realtà i vip invitati non sono stati neanche troppi, visto che l’exha sempre confessato di non desiderare un evento glamour, ma di avere accanto le persone più importanti. ...