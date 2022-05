Cani | anche loro sorridono | Scoperti i segreti del loro linguaggio

Leggi su newstv

(Di domenica 29 maggio 2022) Svelati nuovi segnali nella comunicazione deidurante il gioco. Tra sorrisi e inchini, i nostri quattro zampe dialogano tra. La comunicazione deisi sviluppa attraverso diversi canali che sono l’olfattivo, uditivo e visivo-corporeo. Uncomplesso e articolato sul quale si sono concentrate numerose ricerche nel campo etologico e cognitivo per capire l’interazione e il comportamento dell’animale. Sì,Web SourceAddirittura, ihanno sviluppato alcuni gesti e atteggiamenti unicamente per comunicare con l’uomo. In questo campo, emerge un nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatrici del Dipartimento di etologia dell’Università di Pisa è stato pubblicato sulle riviste Current Zoology ...