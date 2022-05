(Di sabato 28 maggio 2022) Gli RK-Bro sono intervenuti nel match di unificazione dei titoli tag con un unico scopo, rivendicare i titoli in palio. Sfortunatamente, un’interferenza di Roman Reigns ha infranto le loro speranze. Anche Riddle esono stati distrutti dBloodline dopo il match della scorsa settimana a SmackDown. C’è ancora da aspettare… La WWE ha annunciato cheha subito un infortunioschiena in seguito al pestaggio dopo l’incontro. The Viper è attualmente sottoposto a consultazioni mediche per determinare l’entità dell’infortunio e cercare un percorso di cura.è attualmente in fase di consultazione con neurochirurghi e chirurghi ortopedici dellaper determinare l’entità dell’infortunio e consigliare il percorso di cura. Il ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Randy Orton si sta sottoponendo a controlli specifici alla colonna vertebrale - - Tuttowrestling : La WWE fornisce un aggiornamento su Randy Orton #RandyOrton - SpazioWrestling : WWE: Aggiornamenti sull'infortunio di Randy Orton #RandyOrton #WWE - TSOWrestling : Aggiornamento sull'infortunio dell'Apex Predator. #TSOW // #TSOS // #WWE - wrestlebr : 2) Riddle manda um recado para Randy Orton “Eu te amo, Randy” ?? #WWERAW -

... e gli RK - Bro dei campioni di RAW Riddle eOrton insieme con Drew McIntyre . Inizialmente ...rosso per unificare le cinture tag team esattamente come lui aveva fatto con lo Universal ed il......Prichard ha recentemente discusso del tempo trascorso in, e ha rivelato cos'è che avrebbero potuto gestire meglio riguardo agli inizi di una delle più note superstar della federazione:...Gli RK-Bro sono intervenuti nel match di unificazione dei titoli tag con un unico scopo, rivendicare i titoli in palio. Sfortunatamente, un’interferenza di Roman Reigns ha infranto le loro speranze.WWE has issued a rather worrying update on the injury status of Randy Orton during SmackDown last night. On Friday Night SmackDown last week, Orton and Riddle (RK-Bro) dropped the Raw Tag Team ...