Roland Garros: Sinner vince il dolore, batte McDonald e vola agli ottavi (Di sabato 28 maggio 2022) Strepitosa prestazione da parte di Jannik Sinner, che nonostante i dolori al ginocchio sinistro supera in tre set (6-3, 7-6, 6-3) Mackenzie McDonald e conquista gli ottavi di finale del Roland Garros. Qui affronterà Andrey Rublev, che ha superato in quattro set Cristian Garin. Super Sinner nonostante il dolore al ginocchio Il primo set procede in modo abbastanza tranquillo e lineare, con Sinner che controlla al servizio mettendo in campo non troppe prime ma riuscendo comunque a tenere alte percentuali anche sulla seconda. In questo modo l’altoatesino riesce a tenere McDonald lontano dalla via del break, eccetto nel settimo game, quando lo statunitense non riesce a sfruttare la palla break utile per riprendere il servizio perso il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Strepitosa prestazione da parte di Jannik, che nonostante i dolori al ginocchio sinistro supera in tre set (6-3, 7-6, 6-3) Mackenziee conquista glidi finale del. Qui affronterà Andrey Rublev, che ha superato in quattro set Cristian Garin. Supernonostante ilal ginocchio Il primo set procede in modo abbastanza tranquillo e lineare, conche controlla al servizio mettendo in campo non troppe prime ma riuscendo comunque a tenere alte percentuali anche sulla seconda. In questo modo l’altoatesino riesce a tenerelontano dalla via del break, eccetto nel settimo game, quando lo statunitense non riesce a sfruttare la palla break utile per riprendere il servizio perso il ...

