Pallanuoto | la Pro Recco vince il 34esimo Scudetto

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pro Recco di nuovo campione: Brescia battuto 5-2 #pallanuoto - genovatoday : Pro Recco campione, Felugo: 'Scudetto meritato', le parole dei protagonisti - GabrieleAdinolf : Però! - radioaldebaran : Pallanuoto, lo scudetto è della Pro #Recco - #PrimaPagina #Sport - - VincenzoLentin1 : RT @Gazzetta_it: Pro Recco di nuovo campione: Brescia battuto 5-2 #pallanuoto -

tutte le notizie di- recco Leggi i commenti Altri sport: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Di fronte per la dodicesima volta in finale, la decima consecutiva,Recco e Brescia danno vita a un match intensissimo, posticipato di due ore per esigenze televisive (dalle 18 alle 20). Nella ...La Pro Recco ha conquistato il trentaquattresimo Scudetto della sua storia, prevalendo in ultima istanza su Brescia dopo tre confronti equilibrati. Dopo il successo in gara-1 e la replica dei lombardi ...La Pro Recco ritorna sul tetto d’Italia: alla “Ferro” i biancocelesti vincono la “bella” con il Brescia per 5-2 e conquistano lo Scudetto numero 34, il terzo trofeo stagionale. È uno Scudetto da sogno ...