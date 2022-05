"Non mi affittano casa perché ho un bimbo autistico" (Di sabato 28 maggio 2022) La denuncia di Rosamaria Caputi, mamma di un bambino con lo spettro autistico: "Si rifiutano di affittarmi casa per via della malattia di mio figlio" Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 maggio 2022) La denuncia di Rosamaria Caputi, mamma di un bambino con lo spettro: "Si rifiutano di affittarmiper via della malattia di mio figlio"

