MotoGP | Jorge Martin | “Decisione dei commissari ingiusta! Parliamo molto di sicurezza | poi in pista…”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) Vista la penalità di tre posizioni in griglia ricevuta per quanto accaduto nelle FP3 di questa mattina al Gran Premio d’Italia 2022, l’undicesimo tempo con cuiha chiuso le qualifiche odierne si è trasformata nella quattordicesima posizione dalla quale il pilota della Pramac Racing sarà costretto a partire in gara domani. A nulla sono valse le spiegazioni che lo spagnolo ha provato a fornire aidi gara, che hanno giudicato pericoloso il suo rientro in pista dopo esser andato sulla ghiaia, ostacolando per giunta i piloti che stavano compiendo il proprio giro. Queste le dichiarazioni dialla stampa, per commentare quanto accaduto quest’oggi: “Ho accettato ladei, ma non la ritengo per nulla corretta: sono andato fuori pista per colpa di ...