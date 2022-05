LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP3 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 8.49 Il giapponese Sasaki è stato dichiarato unfit in seguito alla violenta caduta di ieri durante la FP2. Non ci sono state delle gravi conseguenze per il centauro del Max Racing che per precauzione è stato fermato dai medici. 8.46 La classifica combinata dopo la FP2 di ieri: 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’56.916 15 1’57.820 14 2 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.307 15 1’57.134 9 0.218 0.218 3 17 J.MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’57.283 12 1’58.471 13 0.367 0.149 4 71 A.SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’57.394 13 1’57.742 5 0.478 0.111 5 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’57.905 11 1’57.775 13 0.859 0.381 6 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 8.49 Il giapponese Sasaki è stato dichiarato unfit in seguito alla violenta caduta di ieri durante la FP2. Non ci sono state delle gravi conseguenze per il centauro del Max Racing che per precauzione è stato fermato dai medici. 8.46 La classifica combinata dopo la FP2 di ieri: 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’56.916 15 1’57.820 14 2 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.307 15 1’57.134 9 0.218 0.218 3 17 J.MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’57.283 12 1’58.471 13 0.367 0.149 4 71 A.SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’57.394 13 1’57.742 5 0.478 0.111 5 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’57.905 11 1’57.775 13 0.859 0.381 6 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI ...

Advertising

infoitsport : LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Italia #DIRETTA: #qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota giapponese del Team di @maxbiaggi al centro medico dopo un brutto in… - motograndprixit : #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota giapponese del Team di @maxbiaggi al centro medico dopo un brutto… -