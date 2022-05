Genova | pullman Flixbus esce di strada in corso Europa | sei feriti | uno in codice rosso

Advertising

You2_Red : @Andrea_Lorenzon La prima è stata dopo il ritorno da Genova in pullman post Samp-Milan con il gruppo degli spagnoli… -

Liguria Oggi

- Grave incidente, nella notte, in corso Europa, all'altezza dell'ospedale San Martino. Undi linea Flixbus si è schiantato, per cause ancora da accertare, contro una pensilina del bus ...ore 12:30 Ripartenza verso la "Pieve di San Vitale" dove pranzeremo http://www.pievedisanvitale.eu/ ore 16:30 Ripartenza inversocon arrivo alle 20:30 circa in Piazza ... Giro d'Italia a Genova, ecco come cambiano Bus e Pullman Nella giornata di giovedì 19 maggio, per agevolare gli spostamenti, il servizio della metropolitana sarà potenziato dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Le deviazioni temporanee ai percorsi delle linee bus ...Numeri da Guinness per la Sepoltura della sardina: distribuite 3.000 porzioni di paella cucinata in due padelle di 4 metri di diametro, con 180 chili di riso.