Uomini e Donne, lieto evento per un ex protagonista: chi è e di che cosa si tratta (Di venerdì 27 maggio 2022) Uomini e Donne: se succede qualcosa di bello agli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, ci piace sempre molto raccontarlo a coloro che li hanno seguiti. Questa volta accade per Luigi Mastroianni. Quale sarà il motivo? Uno dei migliori possibili! Uomini e Donne: il dolce annuncio dell’ex corteggiatore e tronista Luigi Mastroianni, corteggiatore e tronista del Trono Classico tra il 2018 e il 2019, ha annunciato sul proprio profilo Instagram che diventerà papà per la prima volta. L’ha fatto con una tenera dedica che accompagna le immagini del test che ha accertato la gravidanza; poi c’è una “Storia” con l’emozionantissima prima ecografia ed il pancione della sua attuale compagna (si vede anche tutto il coinvolgente entuasiasmo del fratello di Luigi, Salvo). Della giovane si sa soltanto che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 maggio 2022): se succede qualdi bello agli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, ci piace sempre molto raccontarlo a coloro che li hanno seguiti. Questa volta accade per Luigi Mastroianni. Quale sarà il motivo? Uno dei migliori possibili!: il dolce annuncio dell’ex corteggiatore e tronista Luigi Mastroianni, corteggiatore e tronista del Trono Classico tra il 2018 e il 2019, ha annunciato sul proprio profilo Instagram che diventerà papà per la prima volta. L’ha fatto con una tenera dedica che accompagna le immagini del test che ha accertato la gravidanza; poi c’è una “Storia” con l’emozionantissima prima ecografia ed il pancione della sua attuale compagna (si vede anche tutto il coinvolgente entuasiasmo del fratello di Luigi, Salvo). Della giovane si sa soltanto che ...

