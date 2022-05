Spider e Cabrio - La top ten delle più veloci a scoprirsi - Gallery

(Di venerdì 27 maggio 2022) Le auto sportive le scegliamo per le emozioni, per le prestazioni che sono in grado di trasmetterci. Anche per le capacità dimostrate al cronometro, se si tratta di vetture utilizzabili nei track day. Ma, nel casoconvertibili con tettuccio o capote ad azionamento elettrico, il gioco contro il tempo si può fare anche in un altro modo: si può andare a vedere, infatti, chi è la più rapida a(il dato è quello dichiarato dalla Casa). Lo spunto ce lo offre la nuovissima Maserati MC20 Cielo, che impiega appena 12 secondi a ripiegare dietro il pilota e il passeggero il tetto di vetro elettrocromatico. Eppure, non è la più veloce. Andate a verificarlo nella nostra, dove troverete le convertibili più rapide (alcune a pari merito), non sempre dirette concorrenti della supercar del Tridente.

