Piace all’Inter e al Napoli: Giuntoli vuole un talento della Serie B (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e Mathias Olivera e dopo il riscatto di Zambo Anguissa il Napoli prepara il nuovo colpo. Il DS Giuntoli infatti vorrebbe tutelarsi nel caso dell’eventuale addio di uno fra Zielinski, tentato dal Bayern Monaco, e Fabian Ruiz, cercato in Liga. Il nome nuovo per il centrocampo azzurro, secondo una voce lanciata ieri e confermata pochi minuti fa da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe quello del danese Morten Hjulmand. Hjulmand Napoli Lecce Centrocampista danese classe 1999, Hjulmand è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Lecce verso la promozione in Serie A da capolista. Nonostante i freddi numeri possano tradire il giudizio visti i soli 3 assist e 0 gol, Hjulmand è stato a tutti gli effetti il cuore pulsante del Lecce ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e Mathias Olivera e dopo il riscatto di Zambo Anguissa ilprepara il nuovo colpo. Il DSinfatti vorrebbe tutelarsi nel caso dell’eventuale addio di uno fra Zielinski, tentato dal Bayern Monaco, e Fabian Ruiz, cercato in Liga. Il nome nuovo per il centrocampo azzurro, secondo una voce lanciata ieri e confermata pochi minuti fa da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss, sarebbe quello del danese Morten Hjulmand. HjulmandLecce Centrocampista danese classe 1999, Hjulmand è stato uno dei protagonisticavalcata del Lecce verso la promozione inA da capolista. Nonostante i freddi numeri possano tradire il giudizio visti i soli 3 assist e 0 gol, Hjulmand è stato a tutti gli effetti il cuore pulsante del Lecce ...

